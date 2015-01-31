За сутки на Донетчине погибли трое мирных жителей

За минувшие сутки в Дебальцево погибли двое мирных жителей, еще один - в Марьинском районе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУ МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

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"Убиты – 3 мирных жителя (двое - в Дебальцево, 1 – Марьинский район). Ранены – 7 человек (Дебальцево, Артемовский район). По Дебальцево и Углегорску информация уточняется, из-за непрекращающихся обстрелов в городах нет света, тепла, воды и связи", - написал Аброськин.