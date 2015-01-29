ОБСЕ зафиксировала военный транспорт без опознавательных знаков на подконтрольной боевикам территории

Об этом говорится в дневном отчете миссии ОБСЕ, опубликованном сегодня.

”В подконтрольных районах ”Донецкой народной республики” специальная мониторинговая миссия наблюдала за перемещением военных транспортных средств без опознавательных знаков”, - отмечается в отчете.

В частности, в Донецке 28 января наблюдатели зафиксировали одну боевую машину пехоты (БМП-2), которая была размещена в густонаселенном застроенном районе в центре города. Одновременно, миссия видела движение семи зеленых грузовиков типа ”Камазов” и ”Уралов”, которые направлялись в сторону юга от центра Донецка. Позже в тот же день миссия зафиксировала еще 13 зеленых грузовиков типа ”Урал”, которые также направлялись на юг от городского центра.

Читайте такжеЮго-западную часть Луганска обстреляли из РСЗО "Смерч" - ОБСЕ со ссылкой на службы боевиков

Кроме того, наблюдатели видели в окрестностях Харцызска (25 км на восток от Донецка, город подконтрольный ”ДНР”) рядом с дорогой H21 припаркованную колонну из пяти танков Т-72, которые были направлены на восток, а также еще одну колонну из четырех танков Т-72, которые двигались на восток вместе с четырьмя военными грузовиками типа ”Урал”. ”Все транспортные средства и танки не имели опознавательных знаков”, - отмечается в сообщении.

Позже в Макеевке (12 км на восток от Донецка, город подконтрольный ”ДНР”), наблюдатели увидели колонну из семи военных грузовиков типа ”Урал”, которые также направлялись на восток.

Миссия ОБСЕ продолжила двигаться на восток по трассе Н21 в направлении пограничного пункта между Украиной и Россией в населенном пункте Ульяновскок (63 км на юго-восток от Донецка). Так, во время путешествия, наблюдатели имели беседу с одним из ”местных командиров казаков”, который без объяснений посоветовал миссии не приближаться к указанному пограничному пункту пропуска.

”Как только миссия повернула в западном направлении в сторону Донецка, наблюдатели заметили усиление движения военных грузовиков без опознавательных знаков, накрытых брезентом”, - отметили в миссии.

По словам наблюдателей, грузовики двигались обеими автодорогами Н21 и Т0507, которые проходят между Донецком и пограничным пунктом.