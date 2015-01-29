Боевикам не удалось создать "дебальцевский котел", противник понес серьезные потери - Тымчук

На протяжении последних суток в зоне конфликта на Донбассе отмечается снижение интенсивности попыток наступательных действий со стороны российско-террористических войск.

Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Противнику не удалось выполнить задачу по созданию "Дебальцевского котла" - в первую очередь, по причине эффективных действий артиллерии украинских войск", - говорится в сообщении.

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В частности, в результате массированных ответных действий украинской артиллерии, понесли серьезные потери как передовые подразделения противника, так и "вторые эшелоны", ранее сосредоточенные в данном районе для "широкомасштабного наступления".

В настоящее время среди боевиков ходят панические слухи, что с Дебальцевского плацдарма и одновременно со стороны Авдеевки украинские войска будут проводить контрнаступление, с целью "отрезать Горловку".