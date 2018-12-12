На Донбассе ликвидирован вероятный убийца легендарного бойца АТО (фото)
На Донбассе ликвидировали террориста "ДНР" Дениса Ефременко "Морячка" -предположительного убийцу оперного певца, украинского добровольца Василия Слипака.
Боевика уничтожили 9 декабря, написал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".
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"Бригада 200-х 9 декабря 2018 года пополнилась очередным бойцом, Ефременко Денис, он же "Морячок". По предварительной информации, именно он мог быть убийцей оперного певца Василия Слипака ("Миф"). Все будет Украина и победа за нами!" — говорится в его сообщении.
Также офицер ВСУ напомнил, что террорист был в "черном списке" сайта "Миротворец".
Как сообщал УНИАН, Слипак был солистом в Парижской национальной опере. Он был активным участником Оранжевой революции, с начала революции возглавил волонтерское движение и координировал во Франции общественные акции, направленные в поддержку Украины.
С 2015 года воевал на Донбассе, погиб в июне 2016 года от пули снайпера вблизи Луганского в Донецкой области.
20 февраля 2017 года президент посмертно присвоил Слипаку звание Героя Украины.