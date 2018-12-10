Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 прибыли в Венесуэлу

О цели прибытия российских военных самолетов в Южную Америку не сообщается.

Два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 и военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" прибыли в Венесуэлу.

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Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает российское агентство ТАСС.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил совершили перелет с аэродромов на территории Российской Федерации в международный аэропорт Майкетия Боливарианской Республики Венесуэла", - указали в российском военном ведомстве.

О цели прибытия российских военных самолетов в аэропорт Майкетия не сообщается. В то же время, отмечается, что ранее российские Ту-160 побывали в Венесуэле в сентябре 2008 года и в октябре-ноябре 2013 года. Данные самолеты способны нести крылатые ракеты с ядерной боевой частью.

1 ноября сообщалось, что Истребители Typhoon армии Великобритании и норвежские F-16 перехватили несколько российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 в разных точках над Норвежским и Баренцевым морями.