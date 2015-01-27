Российский 12-й "гумконвой" начал движение в Украину

Как сообщили в пресс-службе МЧС, она вышла из Ногинского спасательного центра, передает РИА "Новости".

В пути колонна сделает остановку в Воронеже, после этого проследует в Ростовскую область, куда также прибудут автомобили с грузами из других регионов.

Читайте такжеУкраинцы в зоне АТО нуждаются в гуманитарной помощи, а не в "гумконвоях" с оружием - Порошенко"Уже в Ростовской области будет сформирована 12-я колонна с гуманитарной помощью, которая доставит в Донбасс продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости", — говорится в сообщении.

Как сообщал ранее штаб АТО, Россия готовит провокацию с 12-м "гумконвоем" с целью создать повод для ввода войск в Украину.