Российский 12-й "гумконвой" начал движение в Украину
07:15, 27 января 2015Война
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Колонна российских грузовиков с так называемой "гуманитарной помощью" для Донецкой и Луганской областей отправилась в Ростовскую область.
REUTERS
Как сообщили в пресс-службе МЧС, она вышла из Ногинского спасательного центра, передает РИА "Новости".
В пути колонна сделает остановку в Воронеже, после этого проследует в Ростовскую область, куда также прибудут автомобили с грузами из других регионов.
Читайте такжеУкраинцы в зоне АТО нуждаются в гуманитарной помощи, а не в "гумконвоях" с оружием - Порошенко"Уже в Ростовской области будет сформирована 12-я колонна с гуманитарной помощью, которая доставит в Донбасс продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости", — говорится в сообщении.
Как сообщал ранее штаб АТО, Россия готовит провокацию с 12-м "гумконвоем" с целью создать повод для ввода войск в Украину.
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