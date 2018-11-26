Совбез ООН: 5 стран - членов ЕС призвали Россию освободить украинские суда и моряков

Россию и Украину призывают действовать максимально сдержанно для уменьшения напряженности в Керченском проливе и Азовском море.

В Совете безопасности Организации Объединенных Наций 5 стран - членов Европейского Союза - Франция, Нидерланды, Польша, Швеция и Великобритания - призывают Российскую Федерацию освободить украинские суда и экипажи, захваченные в Керченском проливе.

Об этом говорится в совместном заявлении, обнародованном на сайте Постоянного представительства Франции при ООН в Нью-Йорке.

"Постоянные представители стран - членов Европейского Союза в Совете безопасности ООН в рамках неформального обмена мнениями между членами Совбеза, проведенного по их запросу во время их визита в Пекин, выразили серьезную обеспокоенность в связи с последним обострением напряженности в Азовском море и Керченском проливе", - говорится в сообщении.

Читайте такжеРоссия направила Украине ноту протеста из-за событий в Керченском проливе

В заявлении отмечается, что они подтвердили их полное признание территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ и призвали Россию обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море.

"Они призвали Российскую Федерацию восстановить свободу судоходства в Керченском проливе и настойчиво призвали все стороны действовать максимально сдержанно для немедленного уменьшения обострения ситуации", - подчеркивается в заявлении.

Также сказано, что "задержанные украинские моряки должны быть освобождены и захваченные суда возвращены".

"Они, кроме того, согласились, что после неформального обсуждения в Пекине вопрос должен быть обсужден на Совете безопасности в Нью-Йорке 26 ноября", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия с помощью танкера, который "сел на мель", блокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь Азовского моря.

Впоследствии во время прохождения кораблей из зоны ожидания в пункт постоянного базирования, примерно в 13-14 милях от побережья Крыма, в районе 40 км юго-восточнее Керчи, украинские корабли, которые сопровождались судами РФ, были обстреляны и заблокированы. По катеру "Бердянск" был осуществлен огонь на поражение из 30-миллиметровой пушки российского сторожевого корабля. Шесть украинских военнослужащих ранены, остальные члены экипажей попали в плен.