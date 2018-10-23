Боевики почти три часа подряд били по опорному пункту ВСУ возле Счастья

По данным разведки, в течение суток трое оккупантов уничтожены и двое ранены.

За прошедшие сутки, 22 октября, российские оккупанты, без применения запрещенного Минскими договоренностями вооружения, 12 раз открывали огонь по позициям украинских войск.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Почти в половине случаев украинские войска отвечали адекватным огнем.

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«Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Счастье, Крымское, Золотое, Пески, Марьинка, Тарамчук, Березовое, Новотроицкое, Чермалык и Лебединское. Опорный пункт наших войск неподалеку Счастья пережил огневое воздействие из автоматических и станковых гранатометов в течение почти трех часов. А чаще всего враг беспокоил наших воинов обстрелами вблизи Марьинки и Лебединского», – говорится в сообщении.

Отмечается, что потерь среди личного состава Объединенных сил нет. При этом, по данным разведки, в течение трех суток трое оккупантов уничтожены и двое ранены.

Сегодня, 23 октября, российско-оккупационные войска огонь по позициям ВСУ пока не открывали.