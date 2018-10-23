Боевики почти три часа подряд били по опорному пункту ВСУ возле Счастья
За прошедшие сутки, 22 октября, российские оккупанты, без применения запрещенного Минскими договоренностями вооружения, 12 раз открывали огонь по позициям украинских войск.
Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Почти в половине случаев украинские войска отвечали адекватным огнем.
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«Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Счастье, Крымское, Золотое, Пески, Марьинка, Тарамчук, Березовое, Новотроицкое, Чермалык и Лебединское. Опорный пункт наших войск неподалеку Счастья пережил огневое воздействие из автоматических и станковых гранатометов в течение почти трех часов. А чаще всего враг беспокоил наших воинов обстрелами вблизи Марьинки и Лебединского», – говорится в сообщении.
Отмечается, что потерь среди личного состава Объединенных сил нет. При этом, по данным разведки, в течение трех суток трое оккупантов уничтожены и двое ранены.
Сегодня, 23 октября, российско-оккупационные войска огонь по позициям ВСУ пока не открывали.