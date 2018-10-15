На Донбассе обнаружена новейшая российская система связи

Исследователи обнаружили две фотографии, на которых виден недавно созданный модуль спутниковой связи на территории Донбасса.

На Донбассе обнаружены новые доказательства присутствия современной, недавно произведенной российской военной техники.

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Об этом говорится в расследовании цифровой лаборатории судебной экспертизы DFRLab, передает Украинская правда. Исследователи обнаружили две фотографии, на которых виден недавно созданный модуль спутниковой связи на территории Донбасса, которая не контролируется правительством Украины.

9 июня 2018 года пользователь "ВКонтакте" "Артем Донецк" разместил альбом с несколькими фотографиями разного времени, на которых изображена его деятельность в качестве боевика контролируемых Россией вооруженных формирований в Донецкой области.

На двух фотографиях боевик позирует рядом с другим наемником на фоне зеленой спутниковой антенны. Эта радиолокационная тарелка внешне выглядит так же как и спутниковая антена российской системы связи Аурига-1,2В, которая стоит на вооружении армии РФ с 2014 года.

В DFRLab сравнили изображение спутниковой антенны на фото с изображениями задней стороны системы Аурига-1,2В на фрегате класса Адмирал Григорович "Адмирал Эссен" для Черноморского флота России.

Эта система никогда не экспортировалась в Украину и не использовалась ее вооруженными силами. Другими словами, она могла появиться на востоке Украины только из России.

В 2016 году эта система была обнаружена на службе у российских военных в Сирии.

Одна из первых демонстраций Аурига-1,2 В состоялась в 2015 на выставке Министерства обороны России "День инноваций" в городе Владивосток. Система демонстрировалась с табличкой, на которой указаны ее спецификации и указан 2014 год как дата выпуска.

Объединив изображения зданий и других ориентиров на заднем плане фотографий, исследователи определили, что на них изображено П-образное здание, которое используется 11-м мотострелковым полком боевиков "Восток", которая находится в Макеевке.

Очевидно, что Аурига-1,2В используется для поддержки военных операций подконтрольных России боевиков на Донбассе. Хотя система в основном предназначена для видеосвязи, возможно, что она использовалась как более безопасный способ связи с частями на передовой.

В равной степени возможно, что система Аурига-1,2В используется для связи с российскими военными.

Ранее DFRLab сообщала, что на востоке Украины была обнаружена новейшая система радиоэлектронной борьбы РБ109-А "Былина", поступившая на вооружение Вооруженных сил России в этом году, а также несколько других современных систем.