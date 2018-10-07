В оккупированном боевиками Антраците сгорел ТЦ «Маяк» (фото)

Оккупанты замалчивают информацию об инциденте, местные жители жалуются на работу пожарных.

В центре оккупированного боевиками «ЛНР» города Антрацит Луганской области сгорел торговый центр «Маяк».

Об этом в Facebook сообщает представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский. По его словам, это произошло еще вчера, 6 октября.

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«Только, что сообщили, что на оккупированной территории Луганской области в г. Антрацит (это мой родной город), в центре города сгорел торговый центр Маяк. Это случилось вчера, 6.10.2018. Я связался с местными врачами, жертв вроде бы нет, но я ещё проверяю информацию», – отметил он.

По словам правозащитника, оккупанты замалчивают информацию об инциденте. Местные жители жалуются, что пожарные приехали с большим опозданием.

Как уточнил Лисянский, на протяжении прошлой недели в ОРЛО происходили веерные отключения электричества.

«Ранее так называемое «Министерство топлива и энергетики» НВФ «ЛНР» сообщало, что с вечера 6.10.2018 до 5.00 7.10.2018 будут проводиться плановые ремонтные работы, и по их заявлениям дефицит электроэнергии на этот период будет ощутим, т.е. другими словами - перебои электроэнергии. Именно в этот период и произошёл пожар. У пожарной службы приехавшей на место проишествия, было недостаточно воды и приехали пожарники с опозданием», – указал он.

По словам Лисянского, местные жители связывают пожар именно с веерными отключениями электричества.

Ранее в Сети показали фотографии оккупированной боевиками "Донбасс Арены". Соответствующие фото на своей странице в Facebook опубликовал журналист Денис Казанский. По его словам, заброшенная "Донбасс Арена" потихоньку зарастает сорняками.