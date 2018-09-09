Новый главарь "ДНР" Пушилин ликвидировал "министерство обороны" - СМИ
Новый главарь группировки "ДНР" Денис Пушилин ликвидировал "министерство обороны".
Такой вывод можно сделать из сведений, размещенных на сайте группировки, также об этом говорят журналист и один из бывших высокопоставленных боевиков Александр Ходаковский, пишут "Новости Донбасса".
При Александре Захарченко "минобороны" боевиков возглавлял Игорь Кононов. Теперь в списке новых "министров" Пушилина нет ни "министерства обороны", ни Кононова.
Работающий в оккупированном Донецке журналист Сергей Белоус утверждает, что это связано с Минскими соглашениями.
"Сегодня по нескольким источникам прошла информация, что "Министерство Обороны "ДНР" - упраздняется. Одна из причин - якобы Минские соглашения, по которым может существовать народная милиция, но не министерство обороны", - написал он в своем Telegram-канале.
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По словам Белоуса, все формирования, которые находились в подчинении "минобороны", будут поставлены перед выбором - роспуск или интеграция в так называемый "1-й Корпус" либо "внутренние войска МВД".
Главарь банды "Восток" Александр Ходаковский, бежавший в Россию, тоже сообщает о ликвидации "минобороны".
"Обнародованный список нового состава "кабмина", утверждённый Денисом Пушилиным, как и. о. Главы, уже не содержит в своем перечне "министра обороны". Следует полагать - упразднён. В целом "кабмин" тоже "и.о." до выборов", - написал он в своем Telegram-канале.
Как сообщал УНИАН, 7 сентября "народный совет "ДНР" назначил временно исполняющим обязанности главаря "ДНР" Дениса Пушилина.
Напомним, Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане "Сепар" в центре Донецка. На пост главаря "ДНР" был временно назначен Дмитрий Трапезников.