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Новый главарь "ДНР" Пушилин ликвидировал "министерство обороны" - СМИ

22:36, 09 сентября 2018
Война
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В списке новых "министров" Пушилина нет "министерства обороны" / фото УНИАН

Такой вывод можно сделать из сведений, размещенных на сайте группировки, также об этом говорят журналист и один из бывших высокопоставленных боевиков Александр Ходаковский, пишут "Новости Донбасса".

При Александре Захарченко "минобороны" боевиков возглавлял Игорь Кононов. Теперь в списке новых "министров" Пушилина нет ни "министерства обороны", ни Кононова.

Работающий в оккупированном Донецке журналист Сергей Белоус утверждает, что это связано с Минскими соглашениями.

"Сегодня по нескольким источникам прошла информация, что "Министерство Обороны "ДНР" - упраздняется. Одна из причин - якобы Минские соглашения, по которым может существовать народная милиция, но не министерство обороны", - написал он в своем Telegram-канале.

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По словам Белоуса, все формирования, которые находились в подчинении "минобороны", будут поставлены перед выбором - роспуск или интеграция в так называемый "1-й Корпус" либо "внутренние войска МВД".

Главарь банды "Восток" Александр Ходаковский, бежавший в Россию, тоже сообщает о ликвидации "минобороны".

"Обнародованный список нового состава "кабмина", утверждённый Денисом Пушилиным, как и. о. Главы, уже не содержит в своем перечне "министра обороны". Следует полагать - упразднён. В целом "кабмин" тоже "и.о." до выборов", - написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября "народный совет "ДНР" назначил временно исполняющим обязанности главаря "ДНР" Дениса Пушилина.

Напомним, Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане "Сепар" в центре Донецка. На пост главаря "ДНР" был временно назначен Дмитрий Трапезников.

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Теги: #Донбасс#ДНР#боевики#война#Пушилин