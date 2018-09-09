Новый главарь "ДНР" Пушилин ликвидировал "министерство обороны" - СМИ

В списке новых "министров" Пушилина нет ни "министерства обороны", ни возглавлявшего его Кононова.

Новый главарь группировки "ДНР" Денис Пушилин ликвидировал "министерство обороны".

Такой вывод можно сделать из сведений, размещенных на сайте группировки, также об этом говорят журналист и один из бывших высокопоставленных боевиков Александр Ходаковский, пишут "Новости Донбасса".

При Александре Захарченко "минобороны" боевиков возглавлял Игорь Кононов. Теперь в списке новых "министров" Пушилина нет ни "министерства обороны", ни Кононова.

Работающий в оккупированном Донецке журналист Сергей Белоус утверждает, что это связано с Минскими соглашениями.

"Сегодня по нескольким источникам прошла информация, что "Министерство Обороны "ДНР" - упраздняется. Одна из причин - якобы Минские соглашения, по которым может существовать народная милиция, но не министерство обороны", - написал он в своем Telegram-канале.

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По словам Белоуса, все формирования, которые находились в подчинении "минобороны", будут поставлены перед выбором - роспуск или интеграция в так называемый "1-й Корпус" либо "внутренние войска МВД".

Главарь банды "Восток" Александр Ходаковский, бежавший в Россию, тоже сообщает о ликвидации "минобороны".

"Обнародованный список нового состава "кабмина", утверждённый Денисом Пушилиным, как и. о. Главы, уже не содержит в своем перечне "министра обороны". Следует полагать - упразднён. В целом "кабмин" тоже "и.о." до выборов", - написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября "народный совет "ДНР" назначил временно исполняющим обязанности главаря "ДНР" Дениса Пушилина.

Напомним, Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане "Сепар" в центре Донецка. На пост главаря "ДНР" был временно назначен Дмитрий Трапезников.