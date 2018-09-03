Журналист рассказал, о какой детали об убийстве Захарченко умолчали на росТВ

По версии росТВ, Захарченко взорвали в безымянном ресторане.

Журналист Аркадий Бабченко заявил, что большинство российских каналов не смогли "выдавить" из себя название кафе, в котором подорвали главаря "ДНР" Александра Захарченко — "Сепар".

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По версии росТВ, террориста убили в безымянном ресторане в центре Донецка, написал Бабченко на своей странице в Facebook.

"А вы знаете, что по версии российского зомбоящика, Захарченко погиб в безымянном ресторане? Ну вот просто - ресторан в центре Донецка. И все. Без названия", — потроллил Бабченко телеканалы РФ.

Как сообщал УНИАН, Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка. Его похоронили 2 сентября.

Боевики на временно оккупированной территории Донецкой области заявили об «украинском следе» в деле об убийстве главаря «ДНР» и задержали 14 человек.

В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего, связанных с распределением бизнеса. Кроме того, в СБУ не исключали причастности к убийству главаря боевиков российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и начала мешать.

В МИД РФ в убийстве Захарченко обвинили Украину.