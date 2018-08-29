Оккупанты за сегодня шесть раз нарушили "школьное перемирие"

Боевики открыли огонь по защитникам населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Новгородское, Павлополь и Гнутово.

В течение текущих суток, с 7.00 до 18.00, российские оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня, один раз с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Как сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook, оккупанты открыли прицельный огонь из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Новгородское, Павлополь и Гнутово.

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"Несмотря на объявление с 00.00 29 августа 2018 года "школьного перемирия", российско-оккупационные войска хоть и снизили интенсивность обстрелов позиций Объединенных сил и украинских населенных пунктов, однако не прекратили их вовсе", - говорится в сообщении.

Во время обстрелов в районе Новгородского боевики применили против военнослужащих Объединенных сил минометы калибра 82 мм. По сообщению украинской стороны СЦКК, в результате обстрела в селе загорелась сухая трава, что грозит пожарами зданиям и жителям населенного пункта. На данный момент силами военнослужащих Объединенных сил пожар локализован.

Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено, сообщает шатаб ООС.

Как сообщал УНИАН, в поселке Новотроицкое Волновахского района Донецкой области временно закрыт контрольный пункт въезда-выезда из-за детонации мин в результате пожаров в этом районе.