Террористы несут потери на Донбассе: уничтожены три оккупанта

Наиболее напряженной остается ситуация на Мариупольском направлении.

Представитель пресс-центра операции Объединенных сил капитан Виктория Данильчук сообщила, что, по данным разведки, за минувшие сутки на Донбассе было уничтожено трое оккупантов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на брифинге.

"По данным разведки, вчера уничтожено трое оккупантов", - сказала представитель пресс-центра ООС.

Данильчук отметила, что за прошедшие сутки ситуация в районе проведения ООС оставалась контролируемой и характеризовалась сохранением огневой активности противника на отдельных направлениях.

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Пресс-секретарь напомнила, что в целом за минувшие сутки противник 32 раза открывал огонь по позициям украинских военнослужащих.

"Наиболее напряженной остается ситуация на Мариупольском направлении. Всего за прошлые сутки здесь было зафиксировано 15 случаев ведения прицельного огня оккупантами", - отметила Данильчук.

Она подчеркнула, что ситуация на линии соприкосновения остается полностью контролируемой.

"Наряду с сохранением огневой активности противника вблизи Крымского, на Луганщине, и на Мариупольском направлении отмечены единичные обстрелы низкой интенсивности с применением минометов и вооружения БМП на Светлодарском, Горловском и Донецком направлениях", - добавила пресс-секретарь.

По ее словам, интенсивность применения стрелкового оружия и гранатометов не снижается практически на всех направлениях.