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Служившая на Донбассе 24-я бригада в полном составе вернулась домой (видео)

14:58, 29 августа 2018
Война
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Четыре тысячи военнослужащих торжественной походкой прошлись по центру Яворова. Бойцов горожане встречали аплодисментами и сине-желтыми флажками.

А уже на главной площади бойцы получили награды. 24-я бригада на Востоке с начала войны.

Ее бойцы воевали под Зеленопольем, освобождали Славянск, Северск, и буквально месяц назад подняли украинский флаг в населенных пунктах Шумы и Южное в Донецкой области. 

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Теги: #Донбасс#Восток