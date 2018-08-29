Служившая на Донбассе 24-я бригада в полном составе вернулась домой (видео)
14:58, 29 августа 2018Война
1760 0
Ее бойцы воевали под Зеленопольем, освобождали Славянск, Северск, и буквально месяц назад подняли украинский флаг в населенных пунктах Шумы и Южное в Донецкой области.
Легендарная 24-я бригада в полном составе вернулась с Востока домой
Четыре тысячи военнослужащих торжественной походкой прошлись по центру Яворова. Бойцов горожане встречали аплодисментами и сине-желтыми флажками.
А уже на главной площади бойцы получили награды. 24-я бригада на Востоке с начала войны.
Ее бойцы воевали под Зеленопольем, освобождали Славянск, Северск, и буквально месяц назад подняли украинский флаг в населенных пунктах Шумы и Южное в Донецкой области.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter