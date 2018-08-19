В Днепре презентовали киноленту "Патриот" о бойцах 43-й ОМПБ

Снимали фильм на Светлодарской дуге в 2017 году.

Во торжеств приуроченных к празднованию четвертой годовщины создания 43-й ОМПБ, состоялась премьера фильма «Патриот» о участников батальона.

Об этом сообщает Днепроград с места событий.

В основу сюжета положены личные и военные истории военных 43-го отдельного мотопехотного батальона.

"Это фильм-размышление. В нем члены батальона рассказывают о себе, свои мысли, свою историю. Фильм заявлен в нескольких почетных зарубежных кинофестивалях, надеемся, что кинолента получит награду и мы бы хотели запустить ее в прокат. Сегодня проходит премьера фильма. Очень интересно посмотреть, что получилось в итоге. Ведь работы сделано немало", - отметил экс-командир 43 ОМПБ Александр Водолазский.

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Снимали фильм на Светлодарской дуге в 2017 году. Режиссером, сцинаристом и идейным вдохновителем фильма стал художник Эдуард Яровой.

"Мы подняли несколько основных тем, в частности вопрос выбора военного на войне, мнение тех, кто находится в непосредственной зоне конфликта о войне и послания военных к мирному населению Украины. Убежден, что фильм достоин внимания и придется по сердцу всем украинцам, которых так или иначе коснулась война", - отметил Яровой.

Пока фильм можно посмотреть в музее АТО. В ближайшее время военные планируют провести еще несколько презентаций киноленты.

Отметим, во время торжественного построения в честь четвертой годовщины со дня формирования 43 ОМПБ ветераны батальона передали боевое знамя батальона в музей АТО.