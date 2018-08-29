Политолог объяснил, чем война на Донбассе выгодна Порошенко

По мнению политолога, войной легко объяснить проблемы украинской экономики.

Руководитель фонда "Украинская политика", политолог и историк Кость Бондаренко считает, что если бы войны на Донбассе не было, президенту Петру Порошенко пришлось бы ее придумать.

Противостояние выгодно украинским властям, рассказал эксперт во время чата на "Главреде".

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"... если война закончится, то кто будет виноват в проблемах в украинской экономике? Кого винить в подстрекательстве народа к акциям протеста? Как зарабатывать на тендерах в военной сфере? Как контролировать средства массовой информации? Чем объяснить цензуру?", — отметил собеседник.

По его словам, война все списывает. "Нужно ли власти, чтобы после завершения войны появились миллионы избирателей, которые будут голосовать против этой власти? Ну, и кроме всего прочего, какой козырь доставать в переговорах с западными партнерами, и как объяснять, почему у нас не идут реформы и царит коррупция?... К сожалению, если бы не было войны, Порошенко бы пришлось ее придумать", — добавил политолог.

Как сообщал УНИАН, российский журналист предупредил о подготовке РФ к мировой войне: Украина – среди главных врагов.