Террориста Безлера "потеряли" после поездки в "ДНР"

Террорист Безлер несколько дней не появлялся на публике, а накануне он приезжал на Донбасс.

На нескольких пабликах террористов появились сообщения о смерти одного из бывших главарей боевиков Игоря Безлера "Беса", которые позже не подтвердились.

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Украинские военные выразили надежду на то, что вскоре эта информация воплотится в жизнь. "Круиз лифтом, "Шмель" или ресторан "Ветерок", - пишет на своей странице в Facebook военнослужащий Анатолий Штефан.

Также СМИ сообщают, что террорист Безлер несколько дней не появлялся на публике, а накануне он приезжал на Донбасс. После этой поездки он обозвал нынешнего главаря "ДНР" Александра Захарченко "придурком".

Ранее воюющий на стороне террористов российский писатель Захар Прилепин заявил, что уходит с "поста" "замкомандира батальона армии" "ДНР".