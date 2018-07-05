Журналист рассказал, когда Россия может устроить провокации на Донбассе (видео)

08:57, 05 июля 2018
Война
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Украинские военные освободили Золотое-4 в конце июня / Скриншот

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По словам украинского журналиста Андрея Цаплиенко, произойти это может уже после окончания Чемпионата мира по футболу, который проходит в России. Об этом говорится в опубликованном на Facebook видео.

"Остается вопрос, что будет с этой территорией, когда закончится ЧМ-2018 в России, и Владимир Владимирович Путин, возможно, снова начнет свою агрессию", - сообщил он.

Цаплиенко добавил, что украинские военные подготовили план ответа на агрессию. При этом журналист никаких подробностей не раскрыл.

Ранее в ООС сообщили, что украинские военнослужащие построили новые опорные пункты и взяли под контроль дороги возле населенного пункта Золотое-4.

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Теги: #журналисты#Донбасс#Россия