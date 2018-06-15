На Донбассе продолжаются интенсивные бои: двое военных погибли, шестеро ранены

По данным разведки, в течение 14 июня, 12 оккупантов были уничтожены и 10 ранены. Боевики прицельно обстреливают позиции военных.

На протяжении прошлых суток, 14 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной. По всей линии столкновения продолжались интенсивные боевые действия.

Об этом сообщает Операция объединенных сил в Facebook. Во время боевых действий за прошедшие сутки 2 военнослужащих погибли, 6 получили ранения и были госпитализированы.

"Российско-оккупационные войска 33 раза прибегали к прицельному огню по нашим позициям, из которых 15 раз применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82мм и 5 раз-артиллерию калибра 122мм. На Луганском направлении бои не прекращаются вблизи поселков Новотошковского и Орехово. На Горловском направлении наиболее активно боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Троицкое, Луганское и Южное. На Донецком направлении – в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Новотроицкое и Богдановка. На Мариупольском направлении интенсивные бои продолжались в районах населенных пунктов Водяное и Лебединское", - говорится в сообщении.

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По данным разведки, в течение 14 июня, 12 оккупантов были уничтожены и 10 ранены.

Ранее сообщалось, что волонтеры благотворительной организации «Вернись живым» опубликовали видео уничтожения украинскими военными позиций боевиков. Удар осуществлен военнослужащими 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.