На Донбассе боевики 10 раз обстреляли опорные пункты Объединенных сил, ранен военный

Российско-террористические войска прибегали к провокационным обстрелам преимущественно на Луганском и Донецком направлениях.

Оккупанты сегодня 10 раз обстреляли опорные пункты Объединенных сил, один украинский военный получил ранение.

Как сообщает пресс-центр Объединенных сил, сегодня ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Противник 10 раз нарушал режим прекращения огня, из них дважды - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Российско-террористические войска прибегали к провокационным обстрелам преимущественно на Луганском и Донецком направлениях.

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«Стрелковое оружие и гранатометы применялись в районах населенных пунктов Новозвановка, Крымское, Марьинка, Пески, Опытное и Гнутово. Огонь из 120-мм минометов открывался по защитникам Новотошковского, что на Луганщине, и Новоселовки Второй на Донецком направлении», - сказано в сообщении.

Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ. За текущие сутки в ходе боевых действий один украинский защитник получил ранение. Потери противника уточняются.

Ранее сообщалось, что боевики пытались выбить с позиций украинских военных на Луганщине и понесли значительные потери.