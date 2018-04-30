Порошенко объяснил, почему Украина не объявила войну России в 2014 году

По словам президента, Украина не имела возможности объявлять войну России по двум причинам.

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина не объявила войну Российской Федерации в 2014 году, чтобы завершить процедуру передачи власти и чтобы мир признал факт агрессии России против Украины.

Об этом Порошенко сказал во время совещания с руководителями силовых ведомств.

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«Хочу еще раз подчеркнуть, что мы не имели возможности объявлять войну (России - УНИАН) по двум причинам. Первая - нам нужно было завершить демократическую процедуру передачи власти, признанной во всем мире. Вы знаете, что во время военного положения Конституцией Украины запрещено проводить любые избирательные процессы», - отметил он.

«И вторая позиция - мир должен был признать, что против Украины ведется война и агрессия. Не гражданская война, как это пытались навязать миру. Не конфликт на востоке Украины... а то, что сейчас признал мир в документах международных организаций, в отдельных заявлениях наших партнеров и союзников, - агрессия РФ, то, что произошло в Крыму, - незаконная аннексия РФ суверенного украинского Крыма», - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля на Донбассе официально заканчивается Антитеррористическая операция, а вместо нее начинается Операция объединенных сил (ООС).