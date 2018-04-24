Завершение АТО: представитель Украины по "Минску" прокомментировал смену формата операции на Донбассе

Моцик отметил, что закон о реинтеграции Донбасса позволяет занимать более жесткую позицию для продвижения интересов Украины.

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Александр Моцик считает, что смена формата АТО операцией Объединенных сил на Донбассе не повлияет негативно на переговорный процесс в Минске.

Об этом он заявил корреспонденту УНИАН, комментируя смену формата операции на Донбассе.

«Что касается Минского процесса, то никоим образом негативно это на Минский процесс не повлияет», - отметил Моцик.

«Закон, который предусматривает переход от АТО к операции Объединенных сил, был принят потому, что и общество, и государство, и власть в таком законе нуждаются. В законе четко определена ту ситуация, которая существует, что есть российская агрессия против Украины и Россия названа государством-агрессором - это очень важно », - отметил он.

По словам Моцика, в законе о деоккупации Донбасса прописаны шаги, которые будет делать Украина с тем, чтобы реинтегрировать оккупированные территории во всеукраинское пространство после того, как оттуда уйдут российские войска.

«Этот закон позволяет представителям Украины в Минске иметь более твердую основу, чтобы продвигать свою позицию», - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 18 января приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях». Среди прочего, законом предусмотрено, что АТО может быть завершена в связи с введением военного или чрезвычайного положения либо с началом осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, предусмотренных этим законом.

22 февраля начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что АТО будет завершена, на Донбассе будет проводиться операция Объединенных сил, которую возглавит военное руководство. Также в Генштабе ВСУ заявляли, что АТО на Донбассе может продолжаться и во время операции Объединенных сил - эти меры не исключают друг друга.

Президент назначил на должность командующего Объединенными силами заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева.

13 апреля Президент Украины Петр Порошенко заявил, что антитеррористическая операция будет заменена операцией Объединенных сил на Донбассе 30 апреля.