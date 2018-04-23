С 30 апреля Украина не будет нести никакой ответственности перед пострадавшими в зоне АТО - правозащитники

В этот день вступает в силу закон о реинтеграции Донбасса, согласно которому вся материальная ответственность за ущерб, нанесенный гражданским на Донбассе, возлагается на Россию.

С 30 апреля Украина не будет нести никакой материальной ответственности перед пострадавшими гражданскими в зоне проведения антитеррористической операции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.

Он пояснил, что согласно нормам закона, всю ответственность, все компенсации за ущерб, причиненный войной, должна заплатить Россия, а Украина не будет платить никаких компенсаций.

"Стратегически это абсолютно верно, но на практике реализация этой нормы приведет к тому, что украинское государство практически откажется от предоставления помощи тем гражданским, которые пострадали от этой войны", - сказал он.

Захаров подчеркнул, что речь идет о большом количестве людей, которых этот закон дискриминирует. В частности, напомнил он, в зоне конфликта уже погибли 2,8 тыс. гражданских по обе стороны линии разграничения.

"Их семьи должны получить компенсации. Это несовершеннолетние дети погибших, лица пожилого возраста, потерявшие кормильцев. Также этот закон затрагивает интересы около 9 тыс. раненых, семей 1,3 тыс. пропавших без вести", - отметил правозащитник.

Он добавил, что всем этим людям и сегодня не предусмотрена никакая компенсация, а в дальнейшем, когда этот закон вступит в силу, таких компенсаций нельзя будет добиться и через суд, поскольку закон гласит, что все компенсации должна выплачивать Российская Федерация.

Захаров считает, что общественные организации и собственно общественность должны давить на государство, чтобы изменить ситуацию.

"Безусловно, Россия должна заплатить, но люди нуждаются в помощи уже сегодня", - подытожил правозащитник.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 18 января приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».

Среди прочего, законом предусмотрено, что АТО может быть завершено в связи с введением военного или чрезвычайного положения либо с началом осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, предусмотренных этим законом.

22 февраля начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что АТО будет завершена, на Донбассе будет проводиться операция Объединенных сил, которую возглавит военное руководство. Также в Генштабе ВСУ заявляли, что АТО на Донбассе может продолжаться и во время операции Объединенных сил - эти меры не исключают друг друга.

Президент назначил на должность командующего Объединенными силами заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева.

27 марта Наев заявил, что АТО продлится до выхода указа президента об объявлении начала операции Объединенных сил.

13 апреля Президент Украины Петр Порошенко заявил, что антитеррористическая операция будет изменена на операцию Объединенных сил на Донбассе 30 апреля.