В реке Ингул нашли тело пропавшего ветерана АТО (фото)
09:38, 16 апреля 2018Война
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На теле военнослужащего признаков насильственной смерти не обнаружили. Проводится экспертиза.
Военный пропал 4 апреля / фото facebook.com/oksana.chervonaya
В Кропивницком нашли мертвым Дениса Кравченко, спецназовца 3-го отдельного полка спецназначения, которого искали с 4 апреля.
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"Тело Дениса было найдено в Ингуле. Без признаков насильственной смерти. Ждем заключение экспертизы", - написала на своей странице в Facebook волонтер Оксана Червоная.
"Он был из тех парней, которым мы начали помогать еще в июне 2014 года. Погиб не на войне, а здесь, в моем родном городе", - добавила она.
Как сообщал УНИАН, представители российско-оккупационных войск передали украинской стороне тело военнослужащего ВСУ, пропавшего без вести 8 апреля во время выполнения боевых задач на линии разграничения сторон.
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