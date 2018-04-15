Боевики передали украинцам тело пропавшего 8 апреля военнослужащего ВСУ
13:36, 15 апреля 2018Война
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После проведения процедуры опознания и оформления документов тело погибшего доставят к месту захоронения.
Украинцам вернули тело еще одного погибшего на Донбассе военного / фото persha.kr.ua
Представители российско-оккупационных войск передали украинской стороне тело военнослужащего ВСУ, который пропал без вести 8 апреля во время выполнения боевых задач на линии разграничения сторон.
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Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, силами поисковой группы «Эвакуация-200» тело погибшего доставлено к месту проведения процедуры опознания и проведения судебно-медицинской экспертизы.
После проведения этих мероприятий и оформления необходимых документов тело погибшего доставят к месту захоронения.
Напомним, 29 марта штаб АТО сообщил, что в одном из военных подразделений сил АТО было обнаружено отсутствие военнослужащего. 3 апреля стало известно, что его тело также нашли боевики.
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