Боевики передали украинцам тело пропавшего 8 апреля военнослужащего ВСУ

13:36, 15 апреля 2018
Война
656
Украинцам вернули тело еще одного погибшего военного / фото persha.kr.ua

Читайте такжеНа Донбассе ликвидирован "командир взвода" боевиков "ДНР" (фото)

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, силами поисковой группы «Эвакуация-200» тело погибшего доставлено к месту проведения процедуры опознания и проведения судебно-медицинской экспертизы.

После проведения этих мероприятий и оформления необходимых документов тело погибшего доставят к месту захоронения.

Напомним, 29 марта штаб АТО сообщил, что в одном из военных подразделений сил АТО было обнаружено отсутствие военнослужащего. 3 апреля стало известно, что его тело также нашли боевики.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #АТО#Донбас#ЗСУ