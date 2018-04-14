Сегодня исполняется четвертая годовщина проведения АТО

По словам спикера Минобороны, за годы российской агрессии погибли тысячи мирных граждан и военных, а сотни тысяч людей покинули свои дома.

Сегодня исполняется четвертая годовщина с того дня, когда в апреле 2014 года был подписан указ о начале проведения Антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях для противодействия необъявленной гибридной войне, которую против Украины начала Российская Федерация.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

«Четыре года назад было объявлено о начале АТО, без введения военного положения... РФ в трудное для Украины время развязала необъявленную гибридную войну с использованием всех грубых средств, находящихся на вооружении у Кремля», - сказал он, добавив, что 14 апреля 2014 года и. о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов подписал указ №405/2014 «О решении СНБО от 13 апреля о неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины». Именно этот документ положил начало вооруженному отпору российской агрессии», - отметил спикер Минобороны.

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По словам Гуцуляка, за годы агрессии погибли тысячи мирных граждан и военных, а сотни тысяч людей покинули свои дома.

«За эти годы появились новые, современные украинские герои. Возрожденные Вооруженные силы день за днем наращивают свой боевой потенциал и способности, создан оперативный резерв военнослужащих с опытом», - подчеркнул Гуцуляк.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что АТО будет завершена, на Донбассе будет проводиться операция Объединенных сил, которую возглавит военное руководство.

Также в Генштабе ВСУ заявляли, что АТО на Донбассе может продолжаться и во время операции Объединенных сил - эти мероприятия не исключают друг друга.

Президент Петр Порошенко назначил на должность командующего Объединенных сил заместителя начальника Генштаба генерал-лейтенанта Сергея Наева. 27 марта Наев заявил, что АТО продлится до выхода указа президента об объявлении начала операции Объединенных сил.

13 апреля Порошенко сообщил, что АТО будет изменена на операцию Объединенных сил 30 апреля.