Сегодня боевики уже четыре раза нарушили «пасхальное перемирие» на Донбассе

Два обстрела имели место на Луганском направлении, еще два – на Донецком.

На Донбассе российские наемники сегодня уже четыре раза нарушили «пасхальный» режим прекращения огня.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

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«С полуночи 8 апреля по состоянию на 12.00, боевики российско-оккупационных войск уже осуществили 4 обстрела оборонительных позиций наших военных. 2 из них произошли на Луганском направлении, еще 2 - на Донецком», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 26 марта участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном прекращении огня с 30 марта 2018 года. Однако боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ.

В частности, вчера, 7 апреля, оккупанты 42 раза нарушили перемирие, в результате обстрелов один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение.