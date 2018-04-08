Боевики сорвали «пасхальное перемирие» на Донбассе: 42 обстрела, один раненый

Террористы обстреливали украинские позиции из ПТРК, минометов и гранатометов.

За минувшие сутки, 7 апреля, российско-оккупационные войска осуществили 42 обстрела позиций ВСУ. Один украинский воин получил ранения.

Как сообщает в Facebook пресс-центр штаба АТО, на Донецком направлении враг обстрелял украинские позиции возле Каменки, Талаковки и Водяного, используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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Гранатометы и стрелковое оружие боевики применили против защитников Авдеевки и Шахты «Бутовка», крупнокалиберные пулеметы – против защитников Пищевика, противотанковый ракетный комплекс – возле Талаковки. Неподалеку Широкиного, Славного и Павлополя террористы вели снайперский огонь.

Под обстрелы из стрелкового оружия также попали укрепления ВСУ в районе Славного, Павлополя, Красногоровки, Широкино, Гнутово и Пищевика. На Луганском направлении боевики вели огонь по украинским опорным пунктам под Луганским, используя 82 мм минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли защитников Малинового.

Пострадавшего в результате обстрелов украинского военного доставили в лечебное учреждение.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что "пасхальное перемирие" на Донбассе начнет действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые сутки.