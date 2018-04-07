Боевики отправили в Украину беспилотник-камикадзе, начиненный взрывчаткой - штаб

Аппарат является самодельным, вероятно, чтобы избежать возможности его идентификации.

Неподалеку позиций сил АТО обнаружены остатки самодельного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) противника, начиненного взрывчаткой.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, остатки беспилотника нашли вчера, 6 апреля. Согласно оценке местности, установлено, что БПЛА двигался в направлении Верхнеторецкого, но не долетел и упал в поле. Заряд пластичного взрывчатого вещества, который составил не менее одного килограмма не сдетонировал.

Как отметили в штабе, аппарат является самодельным, вероятно, чтобы избежать возможности его идентификации. Беспилотник собран на основе полипропиленовой трубы, где находилась капсула с боевым веществом и электродетонатором, который приводился в действие в результате столкновения БПЛА с объектом. По предварительным оценкам специалистов штаба АТО, летательный аппарат был запрограммирован на поражение цели за ранее введенными координатами и выполнял полет в автоматическом режиме.

"Сейчас летательный аппарат готовят к передаче работникам Национальной полиции для проведения расследования. Как правило в подобных случаях открывается уголовное дело по статье 258 Уголовного кодекса "Террористический акт", - говорится в сообщении.

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