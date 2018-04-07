На линии разграничения боевики подстрелили гражданскую женщину

Данную ситуацию боевики российско-террористических войск пытаются подать, как обстрел со стороны ВСУ и таким образом дискредитировать украинских военных.

Боевики российско-террористических войск ранили гражданскую женщину на блок-посту «Оленевка».

Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян. По информации местных жителей, 6 апреля в так называемой «ДНР» представители незаконных вооруженных формирований МГБ задержали местных "пограничников", которые были замешаны в коррупционных схемах на ПП «Новоазовск» .

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"Сегодня же группа МГБ приехала на блок-пост "Оленевка" с целью отработки относительно других представителей т.н. правоохранителей. В ходе задержания одного из боевиков, последний достал автомат и дал очередь, попав в гражданскую женщину, которая стояла на автобусной остановке на временно неподконтрольной Украине территории. Женщина получила огнестрельное ранение. Ее состояние уточняется. Данную ситуацию боевики российско-террористических войск пытаются подать, как обстрел со стороны ВСУ и таким образом дискредитировать украинских военных и скрыть собственное преступление. Впрочем, учитывая удаленность блок-поста от позиций ВСУ, понятно, что огонь велся именно представителями НВФ", - написал Слободян

Как сообщал УНИАН, с начала "пасхального перемирия", с 30 марта, боевики совершили более 230 обстрелов украинских позиций.