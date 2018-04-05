Порошенко пророчит Украине победу в войне с Россией (видео)
Президент Петр Порошенко убежден, что война на Востоке нашего государства закончится победой Украины.
Об этом он сказал во время встречи с представителями региональных СМИ в Виннице, передает пресс-служба главы государства.
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"Когда будет мир, когда закончится война - это вопрос гораздо более сложный, но я могу дать ответ и на этот вопрос. Война закончится нашей победой", - подчеркнул президент.
При этом Порошенко заявил, что у него нет по этому поводу никакого сомнения.
"Не только потому, что у нас лучшие Вооруженные силы, не только потому, что мы защищаем родную землю, не только потому, что украинцы на сегодняшний день разрушили все сценарии Путина о "новороссии", "малороссии", расколе государства и все такое прочее. А, в том числе потому, что с нами правда. И в Страстную неделю могу сказать, что и Господь Бог с нами, поэтому мы точно победим", - сказал президент.
Ранее Порошенко заявил, что Антитеррористическая операция на востоке Украины завершится в мае.