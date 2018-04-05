Полторак: Украина не будет наступать на Донбасс, как Россия на Чечню

"Мы не планируем проводить широкомасштабные наступательные действия и осуществлять захват территории так, как это делала Россия в Чечне, уничтожая тысячи мирных жителей", - сказал Полторак.

Закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" поможет вернуть контроль Киева над захваченным Донбассом.

Об этом заявил министр обороны Степан Полторак в интервью "Урядовому курьеру". "Он создает предпосылки возвращения оккупированного Донбасса. Этот закон обеспечивает эффективное удержание занятых нами позиций, не давая врагу шансов захвата новых территорий. И он способствует подготовке освобождения украинских земель", – сказал министр.

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"Мы не планируем проводить широкомасштабные наступательные действия и осуществлять захват территории так, как это делала Россия в Чечне, уничтожая тысячи мирных жителей. Украина – страна цивилизованная, и цивилизованным способом решит проблему возвращения всех оккупированных захватчиком территорий", – заверил министр.

На взгляд Полторака, "наиболее логичный, учитывая весь комплекс причин и последствий, которые сформировали и подпитывают конфликт на украинском Донбассе, – политико-дипломатический и мирный выход из ситуации".

Для этого необходимо соблюдение минских договоренностей и размещение миротворческой миссии ООН "на приемлемых для Украины условиях", сказал глава Минобороны.

Как сообщал УНИАН, Полторак также заявил, что конфигурация миротворческих сил для Донбасса не определена ни в одном из ее компонентов.