Боевики продолжают срывать Пасхальное перемирие на Донбассе: за сутки 20 обстрелов

Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия были обстреляны защитники шахты Бутовка.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали срывать "пасхальное перемирие", осуществив 20 обстрелов в зоне проведения АТО на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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На Донецком направлении из 82 мм минометов противник вел огонь по нашим укреплениям в Песках. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия были обстреляны защитники шахты Бутовка. Также гранатометы боевики применили по нашим позициям неподалеку Каменки и Авдеевки, а крупнокалиберные пулеметы - неоднократно вблизи Водяного. Кроме этого, под огонь из стрелкового оружия попали защитники Талаковки, Павлополя, Гнутово, Водяного и Широкино.

На Луганском направлении режим полного прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск придерживался в полной мере.

Ни один украинский военнослужащий не пострадал.

Как сообщал УНИАН, за три года войны на Донбассе от взывоопасных предметов погибли 2558 гражданских.