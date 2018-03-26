Миссия ОБСЕ за выходные зафиксировала около 345 взрывов в Донецкой области

В Луганской области был зафиксирован только один взрыв.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за выходные зафиксировали около 345 взрывов в Донецкой области.

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Об этом говорится в отчете миссии за выходные в период с 19:30 23 марта до 19:30 25 марта, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"В период с вечера 23 до вечера 24 марта в Донецкой области Специальная мониторинговая миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, в то же время зафиксировав меньше взрывов (примерно 125 против ориентировочно 220 соответственно). В период с вечера 24 до вечера 25 марта СММ констатировала аналогичный уровень таких нарушений, однако зафиксировала большее количество взрывов (около 220)", - говорится в отчете.

В частности, в Донецкой области ведение огня зафиксировано в районе Донецкой фильтровальной станции, Широкино, Ясиноватой, поселка Дружба, села Лебединское, Светлодарска и Авдеевки.

"В период с вечера 23 до вечера 24 марта в Луганской области СММ констатировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (1 взрыв). В период с вечера 24 до вечера 25 марта Миссия не зафиксировала ни одного такого нарушения в Луганской области", - говорится в отчете.