От боевых действий на Донбассе за три месяца погибли 12 гражданских – миссия ООН

По сравнению с предыдущим отчетным периодом количество жертв обстрелов увеличилось на 66%.

Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине заявляет, что за три месяца, с середины ноября до середины февраля, зафиксировано 12 погибших и 61 раненного среди гражданского населения на востоке Украины в результате боевых действий.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер сказала на пресс-конференции «Презентация 21-го доклада ООН о ситуации с правами человека в Украине».

"В период с 16 ноября 2017 года по 15 февраля 2018 года Мониторинговая миссия ООН по правам человека задокументировала целом 73 жертвы среди гражданского населения, связанные с конфликтом. 12 человек были убиты и 61 ранен", - сказала Фрейзер.

Она отметила, что эти данные свидетельствуют об уменьшении жертв конфликта в целом на 16% по сравнению с предыдущим трехмесячным отчетным периодом.

В то же время, как заявила глава миссии ООН, количество жертв обстрелов увеличилось в этот период на 66,7%, что указывает, что боевые действия продолжают представлять серьезную угрозу населению.

По данным миссии ООН, среди погибших - 11 мужчин и 1 женщина. Среди раненных - 31 человек, 24 женщины, 4 девочки и 2 мальчика.

В течение прошлого отчетного периода было зафиксировано 87 жертв среди гражданских - 15 погибших и 72 раненных.

В докладе говорится, что за текущий отчетный период представители Управления Верховного комиссара ООН по правам человека не могли определить, какая сторона конфликта несет ответственность за жертвы среди гражданских. При этом отмечается, что "тем не менее, из 47 жертв среди гражданских в результате обстрелов и огня из стрелкового оружия и легких вооружений 35 жертв (2 погибших и 33 раненных) были зафиксированы на территории, контролируемой вооруженными группами, и, вероятно, должны быть отнесены к сфере ответственности правительства, а 12 жертв среди гражданского населения (1 погибший и 11 раненных) были зафиксированы на территории, контролируемой правительством, и, вероятно, должны быть отнесены на счет ответственности вооруженных групп".

В отношении 26 других жертв среди гражданских невозможно было установить, какая сторона может нести ответственность.

"Причиной большинства жертв среди гражданского населения оставалось использование систем оружия неточного или взрывного действия. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека насчитало 40 жертв среди гражданского населения (2 погибших и 38 раненных) в результате обстрелов из разных систем оружия, включая минометы, гаубицы и реактивные системы залпового огня, и огня из легкого вооружения", - говорится в докладе.

При этом, отвечая на вопрос УНИАН об общем количестве погибших со времени начала боевых действий в 2014 году, Фрейзер сказала, что оценка Мониторинговой миссии ООН сводится к тому, что за весь период конфликта число погибших гражданских составляет более 3 тысяч человек, включая 298 пассажиров самолета Малазийских авиалиний (рейс MH17), погибших в июле 2014 года. А количество раненных среди гражданских в результате конфликта оценивается между 7 тысячами и 9 тысячами, сказала Фрейзер.

Напомним, 2 марта Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) объявила о полном и бессрочном прекращении огня на Донбассе, начиная с 5 марта. Тем не менее, боевики регулярно нарушают «режим тишины» и совершают новые обстрелы украинских позиций.