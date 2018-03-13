В зоне АТО в результате обстрелов оккупантов ранен украинский военный

Боевики продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины, срывая договоренности относительно полного прекращения огня.

За сутки боевики трижды обстреляли позиции\ сил АТО \ фото УНИАН

В зоне проведения антитеррористической операции с начала суток в результате обстрелов оккупантов пострадал один украинский военнослужащий.

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Как сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18.00, боевики российско-оккупационных войск продолжают обстреливать позиции украинских защитников, срывая договоренности о полном прекращении огня.

С начала суток зафиксировано три обстрела опорных пунктов Вооруженных сил Украины.

В частности, на Луганском направлении по укреплениям недалеко от населенного пункта Луганское противник применил гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

На Донецком направлении враг применил 82-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по опорным пунктам сил АТО неподалеку от Песков. Из стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников шахты «Бутовка».

"В результате вражеского огня один украинский воин получил боевую травму. Его доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья нашего защитника удовлетворительное", - говорится в сообщении.