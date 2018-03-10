На Донбассе в результате обстрелов оккупантов ранен один украинский боец - штаб АТО

18:54, 10 марта 2018
Война
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На Донбассе в результате обстрелов оккупантов ранены одного украинского бойца / фото Минобороны Украины

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО состоянию на 18.00.

На Луганском направлении противник из гранатометов и стрелкового оружия вел огонь по позициям Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Новгородское и Малиново.

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В Донецкой области оккупанты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли украинские опорные пункты вблизи Водяного.

«Вследствие вражеского огня один украинский воин получил ранения. Военнослужащий доставлен в военно-медицинский госпиталь. Ему оказана необходимая медицинская помощь», - отметили в штабе.

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Теги: #штаб АТО#обстрел сил АТО#нарушение перемирия на Донбассе