На Донбассе в результате обстрелов оккупантов ранен один украинский боец - штаб АТО

С начала суток пророссийские боевики трижды нарушали перемирие.

На Донбассе сегодня пророссийские боевики трижды нарушали перемирие, в результате обстрелов ранения получил один украинский боец.

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО состоянию на 18.00.

На Луганском направлении противник из гранатометов и стрелкового оружия вел огонь по позициям Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Новгородское и Малиново.

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В Донецкой области оккупанты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли украинские опорные пункты вблизи Водяного.

«Вследствие вражеского огня один украинский воин получил ранения. Военнослужащий доставлен в военно-медицинский госпиталь. Ему оказана необходимая медицинская помощь», - отметили в штабе.