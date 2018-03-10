На Донбассе в результате обстрелов оккупантов ранен один украинский боец - штаб АТО
18:54, 10 марта 2018Война
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С начала суток пророссийские боевики трижды нарушали перемирие.
На Донбассе в результате обстрелов оккупантов ранены одного украинского бойца / фото Минобороны Украины
На Донбассе сегодня пророссийские боевики трижды нарушали перемирие, в результате обстрелов ранения получил один украинский боец.
Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО состоянию на 18.00.
На Луганском направлении противник из гранатометов и стрелкового оружия вел огонь по позициям Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Новгородское и Малиново.
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В Донецкой области оккупанты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли украинские опорные пункты вблизи Водяного.
«Вследствие вражеского огня один украинский воин получил ранения. Военнослужащий доставлен в военно-медицинский госпиталь. Ему оказана необходимая медицинская помощь», - отметили в штабе.
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