Боевики сегодня дважды нарушили перемирие, ни один украинский воин не пострадал - штаб

Оккупанты применили 120-мм и 82-мм минометы, а также гранатометы неподалёку от Павлополя.

Российско-оккупационные войска сегодня дважды нарушили перемирие в районе проведения антитеррористической операции на Донбассе, ни один украинский воин не пострадал.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00 12 марта.

На Луганском направлении боевики из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по позициям сил АТО в районе населенного пункта Новгородское.

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В Донецкой области, грубо нарушая Минские договоренности, оккупанты применили 120-мм и 82-мм минометы, а также гранатометы неподалёку от Павлополя.

«Ситуация по всей линии разграничения сторон находится под контролем Вооруженных сил Украины. Наши военные неуклонно соблюдают условия перемирия», - подчеркнули в штабе.