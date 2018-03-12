Боевики сегодня дважды нарушили перемирие, ни один украинский воин не пострадал - штаб
18:56, 12 марта 2018Война
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Оккупанты применили 120-мм и 82-мм минометы, а также гранатометы неподалёку от Павлополя.
Боевики сегодня дважды нарушили перемирие, ни один украинский воин не пострадал / фото Миноборони Украины
Российско-оккупационные войска сегодня дважды нарушили перемирие в районе проведения антитеррористической операции на Донбассе, ни один украинский воин не пострадал.
Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00 12 марта.
На Луганском направлении боевики из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по позициям сил АТО в районе населенного пункта Новгородское.
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В Донецкой области, грубо нарушая Минские договоренности, оккупанты применили 120-мм и 82-мм минометы, а также гранатометы неподалёку от Павлополя.
«Ситуация по всей линии разграничения сторон находится под контролем Вооруженных сил Украины. Наши военные неуклонно соблюдают условия перемирия», - подчеркнули в штабе.
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