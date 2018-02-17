В Минобороны сообщили о состоянии пострадавших вчера на Донбассе украинских военных

Состояние здоровья одного из военнослужащих тяжелое, другого - удовлетворительное.

В Министерстве обороны Украины сообщили о состоянии пострадавших вчера на Донбассе украинских военнослужащих.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Минобороны по АТО полковник Дмитрий Гуцуляк.

«В результате вражеских обстрелов один украинский защитник был ранен, еще один военнослужащий получил боевую травму. Они доставлены в медицинские учреждения. Состояние здоровья одного из военнослужащих тяжелое, другого - удовлетворительное », - сказал он.

По словам спикера, сейчас пострадавшим оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе за прошедшие сутки оккупанты 20 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.