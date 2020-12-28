Великобританию засыпало снегом сразу после того, как по стране пронесся ураган "Белла", сопровождавшийся мощными ливнями и сильными порывами ветра.
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К примеру, вот так сегодня утром было в городах Берфорд (Юго-Восточная Англия) и Натсфорд (Северо-Западная Англия), которые находятся в разных частях страну.
К утру снег уже прекратил идти, зато выглянуло солнышко, и этому очень обрадовались ребятишки, которые сразу выбежали во двор кататься на санках, и песики, которых вывели на прогулку. Да и взрослые британцы тоже радовались снегу, играя расчищая дорожки.
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