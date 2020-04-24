Отдых под линейку: итальянские пляжи в ожидании ослабления карантина (фоторепортаж)

До сих пор окончательно неизвестно, когда в Италии разрешат доступ граждан на пляжи, однако владельцы отдельных пляжных зон начинают готовиться к открытию уже сейчас.

К примеру, вот такая ситуация сегодня на пляже Кастильоне-делла-Пеская (Castiglione della Pescaia). Как видим, работники с линейкой измеряют расстояние, на котором следует устанавливать друг от друга зонтики и лежаки.

Отметим, с 4 мая 2020 года в Италии запланировано ослабление карантинных ограничений, введенных в стране еще 10 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. Италия занимает третью строчку в коронавирусном антирейтинге - с начала пандемии там заболели почти 190 тысяч человек, из которых более 25 тысяч умерли. Одной из причин таких показателей стало то, что Италия не сразу остановила туризм, который является одной из главных статей наполнения госбюджета.

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Итальянская власть подчеркивает, что снятие карантина будет постепенным и достаточно медленным. В частности, с 4 мая заработает больше производственных мощностей, затем возобновится строительство, торговля, бары и рестораны, в зависимости от риска в каждом регионе.

В то же время с 4 мая в стране будут разрешены одиночные занятия бегом на улице, но не больше часа в день. Молодежи до 18 лет разрешат посещать родственников при условии использования масок и перчаток. Также планируется разрешить игры с детьми на свежем воздухе.

Кроме того, с 4 мая должны заработать новые правила пользования общественным транспортом в Италии: вход в метро разрешат только после температурного скрининга. В транспорте, включая автобусы, можно будет ездить только сидя и на определенном расстоянии друг от друга. На станциях можно будет ожидать транспорт только на расстоянии не меньше метра друг от друга.

При этом предполагается, что только летом летом итальянцы получат доступ к пляжам, но будут действовать меры, предотвращающие скопление людей. Только на третьей фазе, в сентябре, ожидается возобновление туризма, открытие учреждений культуры и школ. В "красных зонах", где эпидемия на пике, ослабление может задержаться.

Как сообщал УНИАН.Туризм, Европейская комиссия уже обсуждает новые правила для авиаперевозчиков на фоне вероятного ослабления карантинных ограничений.

Также поднимается вопрос, что во время посещения популярных среди туристов мест, в том числе и пляжей, следует создать условия для соблюдения социальной дистанции.

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