30 лет единства: как столица Германии празднует падение Берлинской стены (фоторепортаж)

По случаю юбилея по всей Германии и в других городах мира проходят различные тематические мероприятия.

9 ноября 2019 года Германия отмечает З0-летие падения Берлинской стены (Berliner Mauer), разделявшей в течение почти 30 лет Западный Берлин от Восточного Берлина. Именно с этого окончательно и бесповоротно началось объединение Западной Германии и контролируемой советскими властями ГДР в одно демократическое государство.

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После поражения нацистской Германии во Второй мировой войне ее столица Берлин была разделена на четыре сектора влияния - три из них контролировали западные союзники (США, Великобритания и Франция), а один СССР. Впоследствии противостояние победителей привело к разделению Германии на ФРГ и ГДР, а самого города - на Восточный Берлин, ставший столицей ГДР, и Западный Берлин, ставший анклавом в середине ГДР.

Первые более 10 лет жители Западной и Восточной Германий могли более-менее свободно пересекать границу двух государств, пройдя пограничный контроль. Однако поскольку восточные немцы все больше больше выражали недовольство советской властью и многие из них переходили на запад, главным образом молодые и квалифицированные, 13 августа 1961 года власти ГДР начали строительство стены между странами. Тогда за один день тысячи семей оказались разделены, а сама стена стала одним из самых известных символов Холодной войны и разделения Германии. Количество убитых при попытке пересечь границу в направлении Западного Берлина оценивают в 136-200 человек.

Впервые о возможности сноса Берлинской стены вслух заговорили в апреле 1987 года, когда президент США Рональд Рейган у Бранденбургских ворот обратился с соответствующим призывом к генеральному секретарю ЦК КПСС Михаилу Горбачеву. Впрочем, еще 2,5 года понадобилось, чтобы это воплотилось в жизнь.

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Окончательным толчком стало решение Венгрии в мае 1989 года снести укрепления на границе со своим западным соседом - Австрией, а впоследствии объявление венгерским правительством об открытии границ. Именно тогда Берлинская стена окончательно потеряласвой смысл, ведь только в течение трех дней ГДР покинули через территорию Венгрии 15 тысяч граждан. В стране начались массовые демонстрации с требованием гражданских прав и свобод, а в ночь с 9 на 10 ноября было принято решение об открытии пунктов пропуска между частями города. Открытие границы транслировалось по телевидению и собрало сотни тысяч немцев у берлинской стены. Почти через год - 3 октября 1990 года - Западная Германия и ГДР официально стали одним демократическим государством.

Официально демонтаж Берлинской стены был начат лишь 13 июня 1990 года, а завершен - 30 ноября. В городе оставили только шесть фрагментов стены "на память". Самый известный из них - East Side Gallery, который нынче превратился в крупнейшую в мире галерею под открытым небом. Именно там нарисовано известное граффити "Поцелуй Брежнева и Хонеккера". Остальные фрагменты распродали на аукционах или передали в дипломатические учреждения (один из кусков, к примеру, стоит возле Посольства Германии в Киеве).

По случаю юбилея по всей Германии и в других городах мира проходят тематические мероприятия. Конечно, наиболее яркие и значимые из них - в Берлине, городе, в течение более 40 лет разделенном на несколько частей разными властями. Так, с 4 по 10 ноября в Берлине проходит большой фестиваль Die Berliner Festivalwoche, во время которого по разным частям города, главным образом там, где в свое время пролегала Берлинская стена, установлены тематические инсталляции, демонстрируются проекции с архивными кадрами и познавательной информации, а также устраиваются различные экскурсии, концерты, кинопоказы и дискуссии.

Вечером 9 ноября у Бранденбургских ворот (Brandenburger Tor) состоится праздничный концерт с участием современных немецких музыкальных исполнителей и культовых техно-диджеев.

Подробнее с анонсом мероприятий в Берлине по случаю 30-летия падения Берлинской стены можно ознакомиться по ссылке.

К слову, Украина тоже не стоит в стороне от этого события - с 25 октября по 9 ноября в разных украинских городах проходят Недели Германии в Украине, посвященные 30-летию падения Берлинской стены. Это и дискуссии, и выставки, и кинопоказы, и музыкальная программа, и многое другое. Подробнее с программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

Кроме того, с 8 ноября по 15 декабря в Довженко-центре в Киеве будет проходить выставка "Гениальные дилетанты: субкультура 1980-х годов в Германии", которая покажет, как жила бунтующая молодежь разделенной страны, в том числе, и в легендарном Западном Берлине. Подробнее о событии можно узнать по ссылке.