На выходные в Чернигов: зимнее путешествие к сердцу Сиверщины (фоторепортаж)

Расстояние от Киева до Чернигова составляет менее 150 километров, поэтому туда довольно легко можно выбраться в путешествие на выходные. Тем более, что зимний Чернигов выглядит просто сказочно.

Город Чернигов, находящийся на севере Украины, в первую очередь интересен туристам своими достопримечательностями времен Киевской Руси и Черниговского княжества, а также Гетманщины и казацкого Черниговского полка.

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Во времена средневековья и возрождения город Чернигов был одним из главных центров политико-экономического и социально-культурной жизни современной территории украинцев.

До наших времен в городе сохранились пять средневековых храмов, возведенных в XI-XIII веках, которые и являются главными архитектурными достопримечательностями города. Также в Чернигове немало памятников периода Гетманщины в стиле казацкого барокко.

Большая часть этих зданий формирует архитектурные комплексы на Валу, который со времен основания Чернигова и до начала XX века был политическим центром города, и на территории основанных в XI веке Елецкого и Троицко-Ильинского монастырей.

Расстояние от Киева до Чернигова составляет менее 150 километров, поэтому туда довольно легко можно выбраться в путешествие на выходные. Тем более, что зимний Чернигов выглядит просто сказочно.

Из Киева до Чернигова можно доехать на маршрутке или автобусе, которых за день отправляется достаточно много из разных районов Киева - с Центрального автовокзала, автостанции "Дарница", от станции метро Черниговская, а также от железнодорожного вокзала. Подробнее с графиком движения и местами отправки лучше ознакомиться заранее, ведь некоторые рейсы ходят по расписанию, а некоторые - по заполнению.

Стоимость билетов на автобусы около 80 грн, на маршрутке - дороже. В пути придется провести от 2 до 2,5 часов, в зависимости от рейса и места отправления.

Отметим, ранее УНИАН.Туризм уже писал о величественных дворцах Черниговщины, которые можно посетить как в самом Чернигове, так и в других городках области.