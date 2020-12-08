Из-за пандемии коронавируса количество участников забега пришлось ограничить.

Несколько сотен человек в немецком Михендорфе приняли участие в своеобразном марафоне – пробежались по улочкам города в костюмах Санта-Клаусов.

О праздничном забеге перед Рождеством говорится в сюжете ТСН.

В этом году из-за пандемии количество участников пришлось ограничить. Кроме того, бежать разрешалось только небольшими группами, соблюдая дистанцию и обязательно в масках.

Карантин в Германии: что известно

Карантинные меры в Германии, действующие с начала ноября, продлили до 10 января. Ранее предполагалось, что ограничительные меры будут действовать до 20 декабря.

В стране будут по-прежнему закрыты рестораны, кафе, спортивные залы, музеи, театры.

Школы и детские сады открыты, также открытыми остаются магазины, хотя в них и действуют ограничения по количеству покупателей. Люди могут собираться на улице или дома группами не более пяти человек из двух домохозяйств.

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Автор: Ольга Робейко