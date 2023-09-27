С двумя кроватями и одной ванной комнатой достаточно места для уютного осеннего уединения.

У любителей Шрека есть возможность самостоятельно посидеть на болоте во время сказочного пребывания в Шотландском нагорье.

Дом персонажа DreamWorks, окруженный толстыми извилистыми виноградными лозами и знаками "Убирайся" с лицом огра, должен быть выставлен на Airbnb как раз к Хэллоуину, пишет Independent.

Расположенный он на территории поместья Ардверики. Предлагается двухдневное пребывание с пятницы 27 октября по воскресенье 29 октября для трех гостей - и на этот раз хозяин Airbnb указан как персонаж Шрека Осел, которого озвучил Эдди Мерфи в популярном сериале.

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С двумя кроватями и одной ванной комнатой достаточно места для уютного осеннего уединения.

"Я очень рад пригласить вас на сказочный отдых", - написал Осел, согласно списку Airbnb.

"Загрязненное, покрытое мхом и мутной водой болото Шрека расположено среди холмов Шотландии, где гости могут засиживаться допоздна, обмениваться историями и есть, как огр, потому что по утрам Осел печет вафли", - сказано в описании.

Ванные комнаты, включая туалет, раковину и душ, расположены примерно в 20 метрах (65 футов) от дома, что соответствует образу жизни огра Шрека.

"Болото Шрека, бывшее убежищем для сказочных существ, придаёт совершенно новое значение термину "дом на дереве". Благодаря умелому использованию лесных массивов, очаровательным деревенским интерьерам и культовой пристройке болото, несомненно, подарит незабываемые впечатления, не похожие ни на одно другое", - указано там.

Сдавать болото в аренду будут бесплатно, гостям просто нужно добраться до этого уголка Шотландии самостоятельно. Требуется учетная запись Airbnb, а также удостоверение личности, выданное правительством. Кроме того, всем гостям должно быть не менее пяти лет.

Отдых в сказочных локациях

Set-jetting, или же поездки в места съемок любимых фильмов и сериалов, признан одной из главных тенденций при выборе направления для путешествий в 2023 году.

13 декабря 2022 года на популярном сервисе по краткосрочному бронированию жилья Airbnb появилась возможность забронировать ночевку в легендарном Хоббитоне в Новой Зеландии, где снимались культовые трилогии Питера Джексона "Властелин колец" и "Хоббит".

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