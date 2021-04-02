Делать тесты и сидеть в карантине не нужно, но сидеть в маске на борту самолета все же придется.

Американцы, прошедшие полную процедуру вакцинации, могут снова путешествовать ради отдыха в США. Но при этом им нужно все равно носить маски и избегать толп. Такие советы дали в американском Центре контроля и профилактики заболеваний.

Как пишет Bloomberg, ведомство опубликовало долгожданную инструкцию на фоне ускорения темпов вакцинации в США. Хотя распространение более заразных штаммов коронавируса может спровоцировать новую волну COVID-19. Однако, миллионы американцев все равно начали пользоваться услугами авиакомпаний.

Читайте такжеВласти Греции с средины мая планируют открыть страну для туристовВ инструкции Центра по контролю и профилактике заболеваний говорится, что людям, которые получили две дозы вакцины, не нужно сдавать тест и проходить карантин во время путешествий на территории США. Если же речь идет о поездке за границу, им не нужно делать тест, разве что этого требует страна назначения. Также проходить карантин по возвращении домой не придется. Но это нужно сделать, прежде чем сесть на обратный рейс.

Также в американском ведомстве пояснили, что привитым от COVID-19 все равно нужно надевать маску на борту самолета. К тому же, полностью вакцинированными будут считаться люди через две недели после последней дозы.

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Перевод: Лесь Дымань