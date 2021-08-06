Путешественникам рекомендуют воздержаться от посещения пораженных стихией локаций.

Министерство иностранных дел в связи с масштабными лесными пожарами в Греции и Северной Македонии рекомендует украинцам воздержаться от посещения пораженных стихией локаций в этих странах.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил посольствам Украины в Греческой Республике и Республике Северная Македония держать на особом контроле потребности украинских граждан в связи с масштабными лесными пожарами в этих странах", — говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Греции из-за лесных пожаров власти начали эвакуацию пригорода АфинГражданам Украины, которые планируют поездки в Грецию и Северную Македонию или уже находятся на их территории, рекомендуют воздержаться от посещения пораженных стихией локаций, отслеживать сообщения местных служб гражданской защиты, соблюдать рекомендации и предписания по безопасности.

В случае возникновения угрозы жизни или здоровью МИД советует безотлагательно обращаться в соответствующее зарубежное дипломатическое учреждение Украины по месту пребывания.

Также в МИД предупреждают украинцев о том, что эпицентр пожарной опасности в Греции сосредоточен на севере столичной агломерации, западной части полуострова Пелопоннес и острове Эвия (Эвбея).

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина направит спасателей для помощи в борьбе с лесными пожарами в Греции.

Автор: Екатерина Гирнык