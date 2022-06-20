Представитель Одесской ОВА отметил, что море, побережье, пляж - это также линия фронта, потому что существует угроза не только ракетная, но и военно-морская.

Решающее слово в вопросе об открытии отдыха на морском побережье Одесской области и мест для купания должно быть за военными.

Такое мнение высказал в эфире информационного телемарафона спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Относительно запрета купаться и всего, что с этим связано. К сожалению, есть печально известный человеческий фактор. Наша патрульная полиция работает в чрезвычайно сложных условиях, речь идет об общении с некоторыми нарушителями всех тех правил, которые установлены. Отдаю должное обычным одесситам и общественным активистам, которые приобщаются и убеждают людей уходить из тех частей пляжа побережья, которые, вероятно, являются заминированными. Ведь существует опасность, что мину может принести к берегу и такие факты уже были, и трагические также", - подчеркнул Братчук.

Спикер Одесской ОВА отметил относительно инициативы открыть еще некоторые участки пляжей и побережья для купания отдыхающих.

"Я сторонник в этой ситуации, такого варианта решения проблемы, когда последнее слово в этом вопросе должно быть за нашими военными. Потому что море, побережье, пляж - это линия фронта. Идет угроза не только ракетная, но и военно-морская. Наши военные сделали все, чтобы провести в свое время противодесантные мероприятия, противокорабельные. Мы прекрасно понимаем, что сегодня охрана города, всего региона и Украины – это вопрос номер один", - акцентировал Братчук.

Он добавил, что, по его мнению, "все отдыхи такого плана должны быть после победы".

Спикер Одесской ОВА отметил, что потери для туризма в Одесском регионе очень большие. Но, несмотря на это, речь об отдыхе должна вестись не в формате возобновления работы ночных развлекательных заведений, а о том, что должны открываться и работать учреждения отдыха и реабилитации.

"Речь идет не о ночных клубах, а о заведениях отдыха и реабилитации. Человек может в разных форматах отдыхать, в том числе, где-то и в кафе, и в ресторане. Согласно тем правилам, которые четко прописаны, безопасность людей - прежде всего. Мы говорим о том, что такие заведения отдыха существуют для обычных одесситов. Для тех переселенцев, которые есть на территории Одессы и региона. Для наших воинов, которые, возвращаясь с боевых позиций, тоже не то что имеют право, а обязаны отдыхать. Даже во время войны человек должен за некоторый период восстанавливаться. Поэтому речь идет о работе заведений для отдыха и восстановления. Сегодня такие заведения отдыха – это также один из факторов нашей экономики и наполнения бюджета",- сказал Братчук.

Как сообщал УНИАН, 11 июня в Одесской области отдыхающий погиб из-за вражеской мины, взорвавшейся на побережье.

Сегодня, 20 июня глава Одесской ОВА сообщил, что враг выпустил 10 крылатых ракет по Одесской области, в результате ракетных ударов повреждены объекты инфраструктуры и есть раненые.

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