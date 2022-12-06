Новый уголовный кодекс вступит в законную силу через три года.

Парламент Индонезии одобрил новый Уголовный кодекс, запрещающий секс вне брака. Причем это касается не только граждан страны, но и иностранцев.

Как пишет Reuters, за нарушение этого закона будут наказывать заключением на срок до одного года. Запрет приняли, несмотря на опасения относительно отпугивания туристов от тропических берегов страны.

"Новый кодекс, который будет касаться как индонезийцев, так и иностранцев, также запрещает совместное проживание холостых пар. Также будет запрещено оскорблять президента или государственные учреждения, распространять взгляды, противоречащие государственной идеологии, а также проводить акции протеста без предупреждения", - пишет агентство.

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Новый Уголовный кодекс вступит в силу через три года. За это время страна планирует разработать подзаконные акты. Законы поддержали все политические партии парламента.

Сейчас в Индонезии законодательно запрещена супружеская измена, но не добрачный секс.

Заместитель председателя совета индонезийской индустрии туризма Маулана Юсран заявил, что новый кодекс "полностью контрпродуктивен". По его словам, туризм в Индонезии только начал оправляться от пандемии.

Посол США в Индонезии Сунг Ким сказал, что эти новости могут привести к уменьшению иностранных инвестиций, туризма и поездок в страну.

"Криминализация личных решений отдельных лиц будет иметь большое значение в матрице решений многих компаний, которые определяют, стоит ли инвестировать в Индонезию", — сказал он.

В то же время представитель индонезийского Минюста Альберт Ариес заявил, что цель новых законов состоит в том, чтобы "защитить институт брака и индонезийские ценности".

Скандальный закон о сексе вне брака в Индонезии

Впервые о планах криминализировать секс вне брака в Индонезии заговорили в 2019 году. Фактически этот закон запрещает однополые отношения.

Предполагалось, что закон рассмотрят в 2020 году, но пандемия отложила рассмотрение до 2022 года.

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